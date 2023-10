Kaitsekulutustesse ja Ukrainasse panustamine on õige, kuid me ei tohi puuetega inimesi samal ajal hätta jätta. Oleksin õnnelik, kui läheneva majanduskriisi taustal vähemalt üks erakond ütleks, et hoolib puuetega inimestest, lubades, et aitab erivajadustega inimeste keskusi.