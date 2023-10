HANNES NAGEL JA MANUELA PIHLAP ⟩ Kopli komando sulgemine näitab, et elanikkonnakaitse väärtustamine on bluff

Kopli komando ümber on sulgemissahinad käinud 2013. aastast, plaan on ehk sahtlis või vähemalt kuklas olemas olnud. Millega pole arvestatud, on kardinaalselt muutunud julgeolekuolukord. See muutus tähendab, et riigile pole praegu vahetut ohtu, rõhk on seejuures sõnal «praegu». Me peame ka siseturvalisuses olema valmis rünnakuteks ja sabotaažiks. Millist muutust turvatundes tähendaks Põhja-Tallinnale Kopli komando sulgemine?