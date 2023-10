Mis puutub Iisraeli luure läbikukkumist ja Hamasi edu üllatusmomendi saavutamisel, siis Tel Aviv on ajaloos alati näidanud, et vigadest õpitakse kiiresti. Kuigi Hamasil õnnestus rünnaku esimestel tundidel tõesti enneolematut edu saavutada, tasub tähele panna, et Iisrael suutis 12 tunniga mobiliseerida reservi, panna kogu riigi sõjalise juhtimise alla ja viia üksused nii lõunasse kui põhja ja alustada laiaulatuslikku sõjalist operatsiooni. Maailma riikidest suudaks sama ehk ainult Soome.