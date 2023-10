15. septembril esines see kindralmajor Venemaa riigiduumas ning kirjeldas olukorda Ukraina rindel. Tema retoorika oli järsult muutunud. Ta ütles, et olukord rindel on katastroofiline. Sõjategevust Ukrainas nimetas Guruljov sõjaks, mitte «sõjaliseks erioperatsiooniks». Ta märkis, et ukrainlased on selles sõjas üles näidanud paindlikkust ja suurt leidlikkust venelastega võideldes ning et venelaste kaotused on väga suured. Venelased on kaotanud lisaks elavjõule ka palju lahingukoptereid ja muud sõjatehnikat.