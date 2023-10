RAINER SAKS ⟩ Iisraeli praeguse valitsuse poliitika on täielikult läbi kukkunud

Hamasi Iisraeli vastase terrorirünnaku teine päev ei andnud veel selgust, milliseks võib kujuneda selle konflikti ulatus. Iisrael kuulutas sõjaseisukorra, mis annab neile eelise reageerida uutele potentsiaalsetele rünnakutele. Hezbollah on korraldanud sümboolseid rünnakuid Iisraeli positsioonide suunas ning vastusedki on seni olnud sümboolsed. Juhusliku eskalatsiooni oht Iisraeli põhjapiiril on väga kõrge. Vältimaks seda, viis Iisrael põhja poole suuremas koguses vägesid.