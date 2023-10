Raul Eamets ⟩ Rohepesu ja rohepropaganda moonutavad tõde

Üks vajalikke oskusi, mis aitab inimest elus edasi, on kriitiline mõtlemine. Selle oskuse tähtsus ajas üha suureneb, kuna esiteks on sotsiaalmeedias üha rohkem informatsiooni, mis vajab kriitilist hindamist. Teiseks esineb väiteid, mis esitavad pooltõdesid või suisa valet. Nagu ütleb vanarahvatarkus: igal medalil on kaks külge. See tähendab, et õigeid ja valesid lahendusi ei ole. Iga valik on kaalutletud otsus, eriti majanduses. Seega, olgu tegemist laenamise, maksude või eelarve tasakaaluga, on alati nii positiivne kui ka negatiivne külg. Peame seda meeles pidama, kaaluma poolt- ja vastuargumente ning seejärel langetama otsuse, millist lähenemist toetame.