Juhtkiri ⟩ Eesti peab toetama Iisraeli

Palestiinlaste võimu all olevad piirkonnad on alates 2007. aastast jagunenud kaheks. Jordani jõe läänekaldal on võimul omal ajal Yāsir 'Arafāti juhitud Palestiina Vabastusorganisatsiooni järglaste läbinisti korrumpeerunud omavalitsus. Sellest eraldi asuva Gaza sektori eesotsas on aga islamifundamentalistlik rühmitus Hamas, kes ongi laupäevase rünnaku taga.