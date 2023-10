Hamasi sõda Iisraeli vastu halvendab kogu maailma julgeolekuolukorda. Seeläbi on sellel ebastabiilsust tootev mõju ka meie julgeolekule.

Kui maailma tähelepanu on uuel sõjal, siis on see tähelepanu meie regioonile hajusam ning sellest võivad tuleneda aja jooksul arengud, mis kujutavad meie elulistele julgeolekuhuvidele tõsist probleemi.