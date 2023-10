Avalikus elus näeme kurjust praegu näiteks poliitikas, aga loomulikult jõuab see ka massimeediasse. Kust kurjus meisse tuleb, miks püüame teisi alandada? Nagu ikka on teadlased probleemi uurinud ja jõudnud tõdemusele, et kurjus tõstab meis pead siis, kui meie enesehinnang kipub langema.