PROFESSOR ALFRED LEPAOTSAST ⟩ Graviteerimine indikeerib n-ö konvulsiooni

Peamine, austatud eni-džender-piipl, on see, et ma pole üksi. Geeniused muidugi tavaliselt seda on ja kaua aega olin mina ka. See on nende saatus, kes on teistest nii vaimselt kui ka moraalselt massiivselt üle, nagu näiteks mina, kirjutab professor Alfred Lepaotsast.