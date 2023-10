Erkki Koort ⟩ Seisukoht, et Iisraeli luure magas rünnaku maha, ei tundu usutav

Iisraeli strateegilises planeerimises on kaks tugevat liini – kui sõda on vältimatu, siis ründa esimesena ning kanna kohe lahingud vastase territooriumile. Nüüd aga tungib jõuk käsitulirelvadega varustatud terroriste üle piiri ning hõivab sõjaväebaase. Kõik on ootamatu ning nõuab vältimatut vastust.