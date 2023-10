Daniil Martikainen-Jarlukovski ⟩ Droonirünnakud panevad venelasi sõda ümber mõtestama

Pihkvat augusti lõpus tabanud droonirünnakute mõju on märksa suurem kui paari transpordilennuki kahjustamine. Kuigi ka lennukite viga saamine on hea, on tähelepanuväärsem tulemus linna elanikkonna hulgas alanud protsessid ja ennenägematud muutused toimuva mõistmises. Putini-vastane propaganda ei avaldanud seal opositsiooni katsetest hoolimata aastaid erilist mõju, nagu ka enamikus teistes linnades. Sõjavastaste meeleavaldused ei aidanud samuti, vaid viisid uute repressioonideni. Droonirünnakud suutsid aga saavutada hämmastava läbimurde.