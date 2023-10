Venemaa Riigiduuma esimees teatas eile, et Riigiduumas toimuvad arutelud tuumarelva katsetustest loobumise leppest taganemise üle. Tegemist on Venemaa tuumasantaaži kasutava mõjutusoperatsiooni järgmise etapiga. Ei ole põhjust kahelda, et vastav algatus tuleb Venemaa presidendilt endalt.