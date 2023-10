Intervjuus ERRile on Nimik öelnud, et filmi käivitas suur igatsuse tunne, mis jäi järele pärast tema vanaema surma. «Eesmärk oli jõuda universaalse loodustunnetuseni, mida võib vaadata nii kahe- kui ka 80-aastane.»

Läheb väga hästi, aastaid on vaikselt tööd tehtud filmirindel ja ülikoolis õpetades, millegipärast just praegu on kõik selle tasase töö viljad nähtavaks saamas ja see on tore tunne. On tunne, nagu teeks sammukese edasi.