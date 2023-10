ERIK ARU ⟩ Eesti riigil on maine. On meil siis ka brändi tarvis?

Anholt leiab, et riigi brändimist pole olemas, tema meelest on tegu müüdi ja lisaks kõigele ka ohtliku müüdiga. «Mitme turundusega mitte tegelenud (kui välja arvata tavaline turismi ja investeeringute edendamine) riigi kuvand on tunduvalt paranenud, samal ajal teised on kulutanud äärmiselt suuri summasid reklaamile ja PR-kampaaniatele ning nende brändiväärtus on jäänud samaks või isegi kahanenud,» kirjutab ta.