AJALUGU ⟩ Tuna, vähetuntud rokkstaar kultuuriajakirjade hulgas

Kui sõitsime toimetuse fotograafiga 29. septembril Tuna sajanda numbri peole Tallinna Linnaarhiivi, küsis noor kolleeg, kas see on mingi gurmeeajakiri, millele on antud väga tuntud köögikala nimetus. Huumorisooneta kultuurihuvilisel võiks selline võhiklikkus kulmu kortsu kiskuda, kuid tõsiasi on, et Eesti parimat ajalooajakirja teatakse vähe, mis aga ei kahanda teeneka literaadi Ott Rauna 25 aastat toimetatud paksu, Loomingu mahus ajakirja väärtust ja mõjukust meie kultuurile. Arvan, et Tuna tegemise lugu ja numbrist numbrisse jätkunud põnev sisu haarab igaüht, kellel vähegi sügavam huvi Eesti kultuuri ja ajaloo vastu.