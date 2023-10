AJALUGU ⟩ Punalendurite nimelisi tänavaid on Eestis mujalgi kui Narvas

Punaarmee II maailmasõja aegsetes dokumentides on tema nimekujuna kasutusel Benito-Ignacio Agirre (vene keeles Benito-Ignassio Agirre või ka Benito-Ignassivo Agirre, pildil). 2002. aastal sai avalikkus keeleteadlase Peeter Pälli, tema baskimaalasest tuttava Luistxo Fernandeze ja ajakirjaniku Juhani Püttsepa koostöös teada, et baski päritolu lenduri korrektne nimi peaks hispaaniapäraselt olema hoopis Ignacio Agirregoicoa Benito (Benito oli niisiis teine perekonnanimi, mitte eesnimi) ja baskipäraselt Inazio Agirregoikoa. Lihtsuse mõttes on selles artiklis edaspidi kasutatud Agirre nimekuju.