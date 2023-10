ANDRES KOLLIST ⟩ Usaldus ja haritus tagavad julgeoleku

Vandenõuteooriaid on mustmiljon, mõned lamemaa uskujad väidavad koguni, et kosmoselennud on vale ja astronaudid on tegelikult näitlejad.

Selle aasta aprillis Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu koosolekul peetud ettekandes rääkis akadeemik Anu Realo usaldusest nii: «Usaldus on psühholoogiline seisund, mis sisaldab enda haavatavuse tunnistamist. See on leppimine olukorraga, kus teiste kavatsuste või käitumise suhtes on positiivsed ootused. Usaldus sisaldab endas alati teatud annust riski, et asjad ei lähe päris nii, nagu loodetakse või oodatakse. Kõige üldisemas mõttes tähendab see, et parimal juhul seisavad nad meie huvide eest ja halvimal juhul ei tee nad meile teadlikult või tahtlikult liiga. Ilma üldise usalduse normita on kaasaegsete demokraatlike ühiskondade edukas toimimine raske, kui mitte võimatu.»