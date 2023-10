Dan Bogdanov ⟩ Usaldus ja usaldusväärsus tehnoloogiate vastu mõjutab ühiskonda

Usaldus on ühise tegevuse üks võimalik eeldus. Teineteist usaldavad inimesed saavad koos töötades ära teha rohkem kui üksi pingutades. See kandub ka ühiskonnale laiemalt – kui kodanikud, ettevõtted ja avalik sektor käituvad teineteise suhtes ennustataval moel, on koostöö julgem ja efektiivsem. Ühiskonnas usalduse mõõtmine on sotsiaalteadlaste jaoks pikaajaline tööpõld. Eesti vabariigis on tänu tehtud tööle olnud võimalik võrrelda, kuidas muutus usaldus näiteks riigikogu, politsei või ajakirjanduse vastu 1990. ja 1999. aasta vahel. Selliseid uuringuid tehakse tänuväärsel moel regulaarselt ning seetõttu saame jälgida ka muutuseid läbi aja.

Usalduse mõistet on hakatud üha rohkem kasutama ka tehnoloogiatest rääkides. Mida keerulisem või hapram miski on, seda rohkem tuleb selle usaldamiseks asja uurida. Kui ma labidaga maad kaevan, siis see labidas mind eriti üllatada ei saa (kui tal just vars ei murdu või tera ei väändu). Võtame aga kätte mõne moodsa elektroonilise seadme nagu nutitelefon või -teler, ja ühtäkki peame omandama päris mitmeid uusi oskuseid, et seadeldis ennustatavalt käituks. Mida rohkem meil uute tehnoloogiatega kogemust tekib, seda kindlamad saame olla, et ta teenib meid korralikult ka tulevikus. Tehnoloogiate loojad saavad sellise kogemuse tekkele kaasa aidata, ehitades oma loomingu usaldusväärseks.