ERKKI KOORT ⟩ Eesti sulgeb New Yorgi peakonsulaadi, mida NSV Liit ei suutnud

Kuna riigi rahaline seis tuli kõigile asjaomastele «üllatusena», tuli teha kahte asja. Esiteks tõsta makse ning teiseks kärpida. Maksudebatt piirdus sõnumiga «tõstame küll, makske ära» ning kärped jäeti igale ministrile väljapakkumiseks. Ministrid tegid suvi otsa tööd, siis visati kõik lauda. Mitmed kärped on ühiskonnale valusamad, aga võimalik, et mõnda ei märkagi.

Igapäevaelus ei märka enamik meist Kopli komando ega Eesti New Yorgi peakonsulaadi puudumist. Me ei liigu sealkandis, ei ole sealsete töötajatega tuttavad või pole nende tegevusvaldkondadega kokkupuudet. Seega võiks justkui sulgeda. Eriti kaugeks jääb inimestele New Yorgi konsulaat, sest enamik inimesi ei käi USAs. Pealegi on New Yorgis ka Eesti esindus ÜRO juures. Tundub igati kaalutletud otsus, mille välisminister Margus Tsahkna lauda pani.