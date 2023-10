Ajal, mil Putin pidas õpetlikku loengut lääneriikide kolonialismist, viibis Ukraina president eile Hispaanias, kus toimub ELi tippkohtumine. Ukraina on avalikult väljendanud, et nende eesmärk on saada kutse liitumisläbirääkimistele veel sellel aastal. See ei ole kerge eesmärk, mida saavutada, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.