JUHTKIRI ⟩ Agarad paragrahvipuurijad

Euroopa Liidu ühist õigust antakse meile põhiliselt kahe instrumendi abil: määruste ja direktiividega. Määrused on vastuvaidlematuks kohaldamiseks, direktiivide puhul võivad liikmesriigid ise otsustada, kuidas nad neid riigisiseselt rakendavad – sest iga riigi (õigussüsteemi) kujunemislugu on erinev ja konkreetne kohalik olukord võib olla erinev. Seda kahetsusväärsem on nende üliagarate ametnike tegevus, kes usinasti võtavad kõik etteantu täitmiseks, Eesti oludele mõtlemata, ning pärast veel süüdistavad takkaotsa Euroopa Liitu, kui tulemus on nigel.

Meenutame, et maikuus võttis sõna riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa-Ly Pakosta, kes kritiseeris ministeeriume ülientusiastliku Euroopa Liidu õiguse ülevõtmise eest.

Aga nüüd teevad nad seda jälle. Justiitsministeerium on vastuväiteid esitamata nõustunud direktiiviga, mis sellisel kujul jõustudes muudaks põhjalikult Eesti õigus- ja ärikeskkonda. Jutt käib haldustrahvide kehtestamisest, mis võimaldaks konkurentsiseaduse rikkujaid trahvida kuni 10 protsendi ulatuses nende käibest. Ometi on nii õigusteadlased, advokatuur kui õiguskantsler viidanud võimalusele, et direktiivi on võimalik edukalt üle võtta väärteomenetluste raames.

Justiitsministeerium pole eelnõu koostamisel korrektselt teinud isegi muudatuste põhiseaduspärasuse analüüsi.