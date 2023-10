Aimar Altosaar ⟩ Kas Välis-Eestit ootab ees kadumine?

Rahva kestmise pärast muretseti ka siis, kui eestlaste arvukus 19. sajandi II poolel tormiliselt kasvas ning me moodustasime 20. sajandi alguseks kogu maailma elanikkonnast ligi 0,06 protsenti. Maa oli rahvast täis, kihelkondades ehitati kirikuid suuremaks, maaotsingutel liikusid tuhanded eesti pered ida ja lõuna poole, vähemal määral otsiti õnne ka läänepoolkeral. Järgmise 120 aastaga on eestlaste arvukus maailmas kasvanud napilt, jõudnud 1,1 miljoni kanti, kuid inimkond tervikuna on suurenenud viis korda, nii et eestlaste osakaal on langenud 0,015 protsendini maakera rahvastikust.