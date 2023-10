End tihti kärpekrokodilliks nimetav välisminister Margus Tsahkna lubas valimiste eel ulmelistesse kõrgustesse ulatuvaid kärpeid, mõnikord rääkis isegi miljarditest. Sellest on alles jäänud peenhäälestamine, et oma näo päästmiseks kusagil mingigi kokkuhoid teha. Kahjuks langes näitemängu ohvriks peakonsulaatide sulgemine meie kõige suurema ja olulisema liitlase USA juures. Eestlastele mere taga aga annab see signaali Eesti Vabariigi suletusest ja mõtlematusest.