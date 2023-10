MATTIAS JÕESAAR ⟩ Kas Ukraina põgenikud jäävad või lahkuvad?

Eesti avalikkuses on tasahilju hakatud kujundama seisukohti, mis saab Eestisse jõudnud Ukraina sõjapõgenikest. Eesti Ekspress küsis seda Toompea poliitikutelt ja vastused kujunesid enam-vähem nii, et koalitsioonipoliitikud pooldavad pigem ukrainlaste integreerimist Eesti ühiskonda, opositsioon – eelkõige Isamaa – pooldab ukrainlaste naasmist kodumaale. Millised on Eesti valikud, sellest kirjutab poliitikavaatleja Mattias Jõesaar.