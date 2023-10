TIINA TAMBAUM ⟩ Pahadel on vanus, headel on sünniaasta

Millal räägib meedia mitte inimesest, vaid tema vanusest? Kindla peale siis, kui keegi on sattunud liiklusavariisse või rikkunud seadust. Vanus tuuakse ära, kui inimene on lahkunud liiga vara. Vanust ei jäeta märkimata artiklites välimustundliku ameti esindajatega. Modellidest ja näitlejatest eeldatakse, et nad vanusele alla annaks, ja uudisväärtus on see, et nad seda teps mitte ei tee.