OTTO PUKK ⟩ Ainus, mis eelarvesse suurelt raha toob

Kriitika, et Eesti riigi juhtimisel ei kaasata piisavalt asjasse puutuvaid osapooli või tehakse seda formaalselt, on kulunud nagu «ametkondlikuks kasutamiseks» mõeldud tempel, mis käib juba harjumuspäraselt suure osa avalike ametkondade dokumentide peale. Kas on seal siis midagi salastada või mitte.

Nirusse seisu vajunud Eesti majanduselu käivitamine on nüüd sarnases olukorras, kus sõnades midagi tehakse, kuid päriselt eriti mitte ning põhitähelepanu on koondunud üldse riigieelarvele, mis on ainult väiksem osa meie majandusest. Hulle mõtteid on viimastel nädalatel ringelnud nii palju, et kui lõpuks kirjutatakse riigieelarve tulude poolele sadu miljoneid tühja õhku, on ettevõtjad ja eksperdid sellise silmamoondusega pigem rahul, sest nii jäid vähemalt suuremad rumalused (esialgu) tegemata.