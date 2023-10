Vabaduse ja vaba riigi tugevaim garantii on elanikkonna vankumatu pühendumine demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete säilitamisele ja kaitsmisele. Vabaduse kaitsmiseks on hädavajalik arendada inimestevahelisi suhteid ühiseid väärtusi ja tõekspidamisi jagavate isikute ja rahvastega kogu maailmas.

Ameerika Ühendriigid on olnud Eesti kindel toetaja, tunnustades meie iseseisvust isegi siis, kui teised riigid seda ei teinud. Viimase 20 kuu jooksul käinud Venemaa sõjas Ukraina vastu on Ühendriigid olnud üks juhtivaid ukrainlaste toetajaid, mida ka maailmas on laialdaselt tunnustatud. Selle konflikti tõttu otsustasid meie lähinaabrid ja liitlased nii Soomes kui ka Rootsis astuda järgmise sammu ja liituda NATOga. On arusaadav, et NATO ja Ameerika Ühendriigid on hindamatu väärtusega partnerid igale oma vabadust hoida tahtvale riigile.