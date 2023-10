Mark Galeotti ⟩ Tee Krimmi on raske. Ukraina seisab dilemma ees, kui ta sinna jõuab

Eelmisel nädalal andis Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi üks peamisi nõuandjaid Mõhhailo Podoljak mõista, et Ukraina rünnakud Krimmi vastu ainult intensiivistuvad, sest tema arvates on see sõja võitmisel ülioluline. Ta ennustas, et kui Krimm langeb, siis «satuvad rindel olevad Vene väed paanikasse ja Moskva poliitiline retoorika muutub täielikult». Kui sõjajutt kõrvale jätta, siis on vähem selge, kuidas saaks poolsaart vabastada ja kas see oleks üldse mõistlik.