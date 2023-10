JUHTKIRI ⟩ Eriti valus usalduse rikkumine

Nüüd kuuleme üksteise järel fakte, et kaubavahetus Venemaaga polegi lõppenud, et viime sinna midagi ja toome sealt värki ning spordi- ja kultuurikontaktid agressoriga on samuti mõeldavad. Võib arvestada, et oleme olnud pikalt impeeriumi osa, võib arvestada, et oleme piiririik, ning võib arvestada sedagi, et inimlikul mugavusel ja kasuahnusel on jätkuvalt elus oma roll. Nagu Balzaci «Inimliku komöödia» aegne Prantsusmaa, oleme ka meie liikunud kiiresti läbi segaste aegade, mis on soosinud igasuguseid tüüpe. Neist mõned kannavad nüüd nahktagide asemel ülikondi, kuid sidemed on jäänud.