TARVO MADSEN ⟩ Jalkaliidu ja sponsorite suhtumine teeb mõlemast sõja kaudse toetaja

Õhtuleht kirjutab, et Eesti jalgpalli suurtoetajad taunivad üheselt otsust lubada Venemaa tagasi suurde jalgpalli. Eesti Jalgpalli Liidu reaktsioon sellele on olnud ümmargune nagu pall ise. Seetõttu on A. Le Coqi esindaja ka sõna võtnud ja öelnud, et kui Venemaa peaks saama Tallinnas A. Le Coq Arenal mängida, ei ole mõeldav, et staadion kannaks edaspidi nende brändi nime.