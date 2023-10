Mihkel Mutt ⟩ Kes kardab ukrainlasi

Et riik ei kontrolli, kes tulevad või lähevad, on definitsiooni kohaselt halb. Ukrainlasi on tulnud palju rohkem, kui esialgu räägiti. Ka on nad rohkem n-ö teistsugused (sovetimad), kui oskasime oletada. Kindlasti on nende seas üksjagu neid, kel pole moraalset õigust siia tulla ja/või kes pole ka muidu eeskujulikud kodanikud. Meil pole kindlust, mis neist kõigist kokkuvõttes saab.