PEETER ESPAK ⟩ Putinismil pole ERRi kanaleis kohta

Eesti Rahvusringhääling avalik-õigusliku asutusena on kõikide Eesti kodanike «asi» ning seetõttu on igasugune avalik arutelu temas toimuva nagu ka ERRi saatevalikute ja -eelistuste osas alati õigustatud ja ka teretulnud. Kriitika ja pahameel võimaliku Venemaa Föderatsiooni ja putinistliku propaganda üle mistahes Rahvusringhäälingu meediumi eetris on samamoodi alati mitte ainult õige, vaid ka hädavajalik. Mitte üksnes 2014. aastal alanud Ukraina sõja kontekstis, vaid üleüldiselt nimetatud režiimi mistahes humanistlikke väärtusi ja inimõigusi rikkuva olemuse tõttu ka siis, kui ühtegi füüsilist sõda polekski kunagi olnud või käimas.