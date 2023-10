20. septembril sai MTÜ Hoiame Loodust esindaja metsa- ja looduskaitsja Mati Sepp teate, et Lahemaa rahvuspargis tehakse kahtlast raiet ning ta sõitis kohale. Kohapeal olles avastas ta, et koos raiega on pööratud segi ja lõhutud metsaalune, ka pinnas.