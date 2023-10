Jürgen Rooste ⟩ Tallinna tänavate lauliku oma vool

Liisi Ojamaale heideti kohati ette, et ta jäigi Väikseks Hipiks, keeldus kasvamast «suureks» («väike väänik, anna asu, et ma suureks eal ei kasu…»), aga see varavana pilk oli juba kohal ta esimeses, imelises «Lõputus juulis» (1990), kirjutab Liisi Ojamaa surma-aastapäeva eelõhtul luuletaja ja kirjanduse õpetaja Jürgen Rooste.