Marek Strandberg ⟩ mRNA-vaktsiinidest sai ometi õpikutarkus

Nobeli preemia saanud avastused ja saavutused on sellised, mis sobivad õpikuisse: nii lihtsalt on. Küll ei pea ilmtingimata sinna järele panema punkti. Isegi kui seal on koma, on selle järel tulevas uues teadmises ikka see varasem osa sees. Tagantjärele, nii üle 30 aasta hiljem, tundub kõik igati loogiline: vaktsiinis kasutatav pärilikkusaine tuleb pakkida niimoodi, et inimese immuunsüsteem ei jõuaks kahtlustama hakatagi, et tegemist on võõrkehaga, ja tapva viiruse tunnusvalku sünteesida aitav kunstlikult loodud pärilikkusaine jupike jõuaks rakku varjule pugeda.