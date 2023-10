TOOMAS ALATALU ⟩ Eesti ametnikud viidaku rohkem Putini erisõnumitele

Võib öelda, et Kreml pole valetamises ja laimamises initsiatiivi käest andnud, sest vastuväiteid kohtab harva. Kahjuks on see nii, sest põlisasukatele on tegelikkus teada. Samas on Ida-Euroopasse lisandunud palju uusasukaid sealt, kus aastakümneid on toimetanud vaid Moskva propaganda ja kes vajavad selgust asjas. Sestap olgu siinkohal meenutatud, et 1991.–2012. aastal polnud Ukrainas mingit vene keele probleemi.