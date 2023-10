OTT LUMI ⟩ Sotsid ja Eesti 200 võivad hakata näitama hambaid

Äsja kinnitati selle valitsuskoalitsiooni esimene eelarve valitsuse poolt ja olgugi, et see sai turmtuld nii ühiskonnast kui ka opositsioonist, on see nüüd vähemalt valitsuse poolt parlamenti saadetud. Tasuks ära märkida, et antud eelarve sai kriitikat ka Reformierakonna seest, kui me mõtleme tagasi Margit Sutropi rollile kõrghariduse rahastamise säilitamisel ja Andrus Ansipi dotseerivaid mälestusi, kuidas tema omal ajal koostas eelarveid ja kuidas seda kõike võinuks korraldada oluliselt paremini.