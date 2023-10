Kes soovib, et riigikogu töötaks, peab värdseadustega leppima. Kes neid ei soovi, peab leppima sellega, et riigikogu töö seisab.

Sügis on käes ja loodus hakkab surema. Sellega pole katki midagi, ta sünnib kevadel uuesti. Aga kui surema hakkab Eesti demokraatia, siis on küll midagi katki. Kui demokraatia tõesti surema peaks, ei pruugi ta enam uuesti sündida. Nii me siis küsimegi endalt ja üksteiselt, kas Eesti parlamentarismi õnnestub päästa ja anname selle erinevaid vastuseid.