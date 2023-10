JUHTKIRI ⟩ Eesti peab olema suuteline ära kasutama kogu euroraha Ida-Virumaal

2021. aastal võttis Euroopa Liit vastu otsuse luua Õiglase Ülemineku Fond, millega toetatakse ELi eri piirkondi kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastal. EL eraldas Eestile 340 miljonit eurot, mis läks kõik Ida-Virumaale. Sellest omakorda 153 miljonit eurot pidi kohale meelitama suured tööstusinvesteeringud.

Tänane Postimees kirjutab aga, et tööstusinvesteeringuid ei ole oodatud mahus saabunud, kuid projektid tuleb lõpetada selle aasta lõpuks. On tõsine oht, et kasutamata jääb 70–90 miljonit eurot, sest bürokraatia ei suuda projekte piisava kiirusega hallata.

On ütlematagi selge, et Eestis toob rohepööre suurimad muutused kaasa just Ida-Virumaal. Andis ju fossiilsete kütuste kaevandamine ja nende töötlemine tööd suurele osale maakonna elanikest.

Sestap polnud juhus, et Eesti valitsus otsusta suunata kogu Õiglase Ülemineku Fondi raha Ida-Virumaale – rohepöördest tingitud muutused võivad tähendada sotsiaalset plahvatust. Seni on see plahvatus jäänud olemata, kuid rohepööre tähendab nii suuri muutusi, nagu see maakond varem pole kogenud.

Ükskõik mida arvame deklaratiivsest rohepöördest, oleks rumal jätta kasutamata euroraha, millega saab rajada Ida-Virumaal keskkonnasõbralikuma tööstuse. Kuid selleks peab meil olema ka läbimõeldud plaan.

