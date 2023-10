JÜRGEN LIGI ⟩ Suure kriitiku suur eksitus Eesti maksukoormuse kohta

Jaan Pillesaar on leidnud OECD graafiku maksuametite kogutavate riigitulude kohta suhtena nende SKTsse. Seal pole esmapilgul midagi põrutavat: ennegi oli teada, et Eesti ja Rootsi on tõhusad maksukogujad ja et sellega tegeleb meil ja neil põhiliselt maksuamet. Ent Pillesaar on ta põrutama pannud, sest enda avastuse tarbeks on muutnud ära tabeli pealkirja, nimetanud riikide maksuametite rolli ümber riikide maksukoormuseks ja siunab ja reformib Eestit selle argumendiga.