JAAN PILLESAAR ⟩ Valitsuse suur vale maksureformi kohta

Tee, kuhu Eesti läheb, on meile kõigile oluline. Käesolevas maksudebatis on käibefraas, et maksukoormuselt on Eesti Euroopa Liidu keskmiste hulgas ja et maagilise heaoluühiskonnani jõudmiseks tuleks makse tõsta. Suuremat demagoogiat ja valet on raske otsida.

Küsimus on selles, et mitte ükski maksukoormuse uuring ei võta ega suudagi võtta arvesse tuhandeid erinevaid erandeid, mida erinevad riigid oma kodanikele ja ettevõtetele teevad.

Ainus õige maksukoormuse number on see, mida kodanikud riigile reaalse rahana loovutavad. Sest seda numbrit saab tõesti täpselt mõõta, lüües kokku riigikassade kontodele maanduvad maksude laekumised. Ja selle numbri võrdlusgraafikud ülejäänud OECD riikidega on loo lõpus. Nagu näha, on need Eesti kodaniku seisukohast masendavad (vt ka OECD koduleht).

Eesti Vabariik koormab oma kodanikke praktiliselt kõige kõrgemalt OECDs, vastavalt on meil siis auhinnaline (ja õudustäratav) kolmas koht. Aasta enne seda oli neljas.

Hea koalitsioon – viimane aeg on alustada riigireformi ja monopoolse riigisektori tõhusamaks muutmisega, mitte arutada järjekordseid maksutõuse kodanikele/ettevõtetele.

Kolm kokkuhoiu kohta

Üks tugev kokkuhoiu koht on arenguseire keskuse analüüsitav personaalne riik, kus toetusi jagatakse mitte helikoptermeetodil valimatult kõigile, vaid ainult neile, kes seda tõesti hädasti vajavad – töövõimetud kodanikud.

Teine kokkuhoiukoht on see, mida kunagine maksuameti juht Marek Helm tegi – lihtsalt vähendas 20 protsenti töökohti ja mitte midagi ei juhtunud. Vastupidi, maksulaekumine paranes. Võib üsna kindel olla, et sama kehtib mistahes ametkonna ja ministeeriumi kohta.

Kolmas selge kokkuhoiukoht on riigiteenuste revisjon – suur osa neist ei ole hädavajalikud. Ning enamikku hädavajalikest saab pakkuda eksportiv ja maksuraha genereeriv erasektor, mitte maksuraha kulutav ja mitte midagi eksportiv riigisektor.