Anu Hellenurme ⟩ Loomaarst on Eesti tüviamet

Loomaarsti tööpõld pole mitte ainult (lemmik- ja põllumajandus)loomad, vaid ta lähtub «ühe tervise» põhimõttest, kus põhirõhk keeruliste probleemide lahendamiseks on valdkonnapiirideülesel koostööl. See hõlmab inimeste, loomade ja keskkonna vahelisi keerulisi seoseid, kuna nende kõigi tervis on üksteisest sõltuv ning tervisega tegelemine nõuab loomaarstilt pingutusi kõigis valdkondades.

Seda pole ilmselt uuritud, aga mul on hüpotees, et loomaarsti haridusega inimestest on kasu laiemalt, sest neis on veel mingi faktor. Nimetame seda märkamise faktoriks – nad näevad looma taga ka inimest. Eestis on presidentki loomaarst ja me näeme, kuidas president Karis inimestega hakkama saab. Loomaarstist ülikoolirektor pole mingi uudis. Siia nimekirja sobib ka eelmine EMÜ rektor Mait Klaassen, tänane riigikogu liige. Oma märkimisväärse jälje Eesti arengusse on jätnud kunagine riigikogu liige Vambo Kaal ja otse tootmisest on näiteks suurpõllumees Tõnu Post.