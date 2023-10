ANDRES KALVIK ⟩ 1200 eurot teeniv inimene võidab maksureformist 6 senti kuus!

Õigus on neil, kes ütlevad, et tegemist on aegade kõige kehvema riigieelarvega. Seda nii protsessi kui ka sisu poolest. Õiguskantsler Ülle Madise oli neljapäeval eetris olnud «Esimeses stuudios» valitsuse suhtes äärmiselt kriitiline. Ta kritiseeris poliitikuid, kes annavad liiga kergel käel lubadusi ja siis võtavad need sama kergekäeliselt tagasi. See oli ilmselge vihje Reformierakonna aadressil, kelle häälte toel võeti eelmises riigikogu koosseisus vastu peretoetuste seadus, kuid kes selle mõni kuu hiljem tühistas.