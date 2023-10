Niikaua kui selle mõiste all räägitakse SKT kui majanduskasvu ja heaolu näitaja puudustest või liigse tarbimise vähendamisest, on kõik OK. Ilmselt on igaüks nõus, et me tarbime liiga palju, on liiga palju raiskamist ning liiga vähe loodussõbralikku mõtlemist. Sellele on raske vastu vaielda. Lähemal uurimisel selgub, et tasaarengu sisu on siiski midagi enamat.