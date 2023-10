Juhtkiri ⟩ Nüüd tuleb mõelda ka Karabahhi armeenlastele

Lääne reeglitepärasest maailmakorrast kõneledes peetaksegi ehk kõige enam silmas seda, et ühegi riigi piire ei muudeta toore jõuga ning riikide territoriaalset terviklikkust tuleb austada. Kuid on olemas ka rahvaste enesemääramise põhimõte, mis on võimaldanud uute riikide sündi vana koloniaalimpeeriumi kokkuvarisemisel. Kui praeguse Venemaa koosseisus leidub rahvaid, kes tahaksid oma saatust tulevikus ise määrata, siis saavad nad seda teha just enesemääramisõiguse alusel.

Tuletame meelde, et eestlane Linnart Mäll oli Esindamata Rahvaste Organisatsiooni (ERO) üks loojaid ja selle juht. Idealistlik ettevõtmine esindamata rahvaste püüdlusi toetada on näinud vaid üksikuid edulugusid – lisaks Balti riikidele, mille puhul oli tegemist kaotatud iseseisvuse taastamisega, näiteks Ida-Timor 2002. aastal. See aga ei tähenda, et neid tulevikus juurde ei tule.

ERO põhimõtete järgi ei saa aga enesemääramist taotleda mitte suvaline okupatsiooni või sisserände tagajärjel tekkinud rahvarühm, vaid üksnes rahvad, kes elavad pikaajaliselt oma põlisel asualal. Lisaks on enesemääramisel vähem ambitsioonikaid vorme kui omariiklus – kultuuriautonoomia jms. Väikerahvana peaksime aga meie rahvaste õiguste suhtes eriti tundlikud olema.

Armeenlased Karabahhis, nagu ka abhaaslased oma kodumaal või osseedid Lõuna-Osseetias elavad ajaloolisel asualal. Seetõttu on nende õiguste tagamine oluline sõltumata sellest, et nad on varem teinud vale ja rumala panuse Moskvale (ehkki tähtis on seda viga teadvustada).