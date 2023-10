Erik Aru ⟩ Eesti riigieelarvega pidigi tegelikult nii minema

Majandusteaduses on olemas mõiste «inflatsiooniline kalduvus». See iseloomustab riikide eelarvepoliitikat – ajapikku on ikka valitsusel kalduvus eelarvekulutusi suurendada, mis toob kaasa üldise hinnatõusu. Kulutuste suurenemisega kasvab tavaliselt ka riigieelarve puudujääk. Suur osa majandusõpikuid muide lähtuvadki sellest, et riigieelarve ongi reeglina puudujäägis.