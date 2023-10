Rõhutan siinkohal, et meil on jätkuvalt kohustus aidata neid, kes päriselt põgenevad sõjakoleduste eest. Oleme seda teinud ukrainlaste puhul, kes on langenud Putini Venemaa terrori ja agressiooni ohvriks. Samal ajal peame ausalt tunnistama, et igal Euroopa riigil on võimete piir. Miljonite ukrainlaste aitamine oli ainuõige otsus, kuid seda enam peame silmas pidama, et me enda riike üle ei koormaks.