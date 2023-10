RAINER SAKS ⟩ Venemaa vastupealetungid on intensiivistunud. Mida see kaasa tõi?

Ukraina suurimaks nõrkuseks on väga suur sõltuvus relvatarnete osas oma doonor-riikidest. Ukrainal endal on väga arvestataval tasemel relvatööstus. Kahjuks jättis Ukraina riik selle enne aastat 2014 üsnagi unarusse ning ka peale Krimmi annekteerimist ei suudetud olukorda piisavalt parandada. Lisaks on Venemaa sõja algusest peale üritanud sõjalise tootmise ettevõtteid rünnata, mispärast on eriti Ida-Ukrainas paiknenud kaitsetööstuse ettevõtted korralikult kannatada saanud.