Lea Danilson-Järg ⟩ Kooliõpilaste arv hakkab Eestis peagi kahanema

Kui kooliaasta 1. septembril algas, teatasid meediakanalid, et kooliõpilaste arv Eestis on tänavu tublisti kasvanud. Veel enne kui peaministri idavedude skandaal kogu meedia vallutas, ilmus Postimehes ka emeriitprofessor Ene-Margit Tiidu optimistlik arvamus, et eestlaste sündimus on heas korras ja rekordmadalale langenud sündide arv taastub julgeoleku olukorra paranedes jälgi jätmata. Kas olukord on tõepoolest hea ja eestlaste kestma jäämise pärast polegi põhjust muretseda? Andmetesse sügavamalt sisse vaadates helget tulevikku kahjuks siiski ei paista.